Homem é condenado por tentativa de homicídio após encontro de swing em hotel

Justiça de Santa Catarina condenou a três anos de prisão, em regime semiaberto, um homem que baleou outro durante um encontro entre casais em um hotel de Florianópolis. O caso ocorreu em 2021, mas a sentença foi proferida nesta terça-feira (5).

Segundo os autos, dois casais estavam hospedados no local e se reuniram para conversar sobre a prática de “swing” — troca consensual de parceiros para experiências sexuais. No entanto, durante a conversa, o homem identificado como Ismael Olímpio de Paula teria demonstrado ciúmes, iniciando uma discussão com um dos participantes.

A situação evoluiu para uma luta corporal. Durante o confronto, Ismael pegou a pistola da própria vítima e disparou dois tiros, atingindo o ombro e o braço direito do homem. A vítima sobreviveu aos ferimentos.

A condenação foi por tentativa de homicídio. Conforme o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Ismael cumprirá a pena em uma colônia agrícola. Até o julgamento, ele respondia ao processo em liberdade.

