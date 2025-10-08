Homem é julgado por matar após briga por dinheiro do "jogo do tigrinho" na Capital

Douglas Mikael Teles de Sousa Gabilani, de 31 anos, enfrenta nesta quarta-feira (8) o júri popular pelo assassinato de Eduardo Souza Lima, de 34 anos, conhecido como “Duda”. O julgamento ocorre na 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, sob a presidência do juiz Aluizio Pereira dos Santos.

Conforme a denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), o crime aconteceu em 23 de agosto de 2024, no bairro Jardim Los Angeles. Conforme as investigações, Douglas teria ido até a casa de Eduardo para cobrar uma quantia referente a um prêmio obtido no aplicativo de apostas conhecido como “jogo do tigrinho”.

A vítima já havia transferido parte do valor, mas não conseguiu concluir o restante devido ao limite diário de movimentação bancária. O impasse resultou em uma discussão entre os dois. Durante o desentendimento, Douglas teria usado uma faca para atingir Eduardo, que morreu no local. Após o crime, o acusado fugiu.

O MPMS sustenta que o homicídio foi cometido por motivo torpe, já que o réu teria agido por acreditar que a vítima não devolveria o dinheiro. Sete testemunhas foram ouvidas durante a fase de instrução, e relataram que o golpe foi inesperado e atingiu o coração da vítima, o que impediu qualquer reação.

Em juízo, Douglas negou ter cometido o crime, mas, em depoimento à polícia, admitiu ter desferido o golpe durante uma luta corporal. O Conselho de Sentença decidirá se o acusado será condenado ou absolvido. Douglas segue preso por determinação judicial.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também