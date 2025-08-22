Menu
Justiça

Homem pega 38 anos de prisão por matar e queimar esposa em poço na Capital

O juiz Aluizio Pereira dos Santos determinou que o réu permaneça preso e pague indenização aos herdeiros da vítima

22 agosto 2025 - 16h41Vinícius Santos
Casa onde o crime aconteceu Casa onde o crime aconteceu   (Foto: Whatsapp/JD1)

Jeferson Nunes Ramos, de 42 anos, foi condenado a 38 anos e 3 meses de reclusão pelo assassinato da companheira, Giseli Cristina Oliskowski. O crime ocorreu em 1º de março de 2025, na residência do casal, na Rua Filipinas, Bairro Jardim Aero Rancho, em Campo Grande.

Segundo dados processuais, Jeferson golpeou a vítima com objeto contundente, jogou o corpo em um poço no quintal e ateou fogo, enquanto ela ainda estava viva. Após o crime, ele confessou o ato à mãe. Familiares acionaram a Polícia Militar, que efetuou a prisão em flagrante, e os bombeiros resgataram o corpo para os trabalhos periciais.

Na sentença, o juiz Aluizio Pereira dos Santos determinou que o réu pague indenização mínima de R$ 10 mil para cada filho da vítima, a título de dano moral, com atualização monetária. O magistrado ainda determinou que Jeferson permaneça preso até eventual progressão de regime, considerando os requisitos da prisão preventiva e a soberania do júri.

Durante o julgamento, a defesa, realizada pela Defensoria Pública, pediu a desclassificação do crime para homicídio, a exclusão das causas de aumento de pena e a consideração de atenuantes, como confissão e influência da emoção por provocação da vítima.

O Conselho de Sentença rejeitou as teses da defesa e condenou Jeferson pelo crime de feminicídio, adotando as causas de aumento previstas pela acusação.O réu confessou o crime apenas durante o julgamento. Ele poderá  interpor recurso, porém permanecerá preso enquanto o eventual recurso tramitar perante o Judiciário.

