Homem que atirou no "amigo" após cobrança de dívida é condenado a 8 anos de prisão

O Conselho de Sentença condenou Denianderson Menezes da Conceição, de 26 anos, a 8 anos e 6 meses de reclusão por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e porte ilegal de arma de fogo contra o próprio "amigo". A decisão foi proferida nesta terça-feira (12), pelo Tribunal do Júri de Campo Grande.

O crime ocorreu em 1º de julho de 2022, quando o acusado disparou cinco vezes contra a vítima, atingindo-a três vezes, após ser cobrado por uma dívida de R$ 3 mil. A vítima sobreviveu e recebeu atendimento médico na Santa Casa após socorro inicial na UPA Vila Almeida.

Durante o processo, Denianderson admitiu ter atirado, alegando legítima defesa putativa, alegação rejeitada pelo Conselho. A sentença foi assinada pelo juiz Carlos Alberto Garcete, presidente da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, que determinou a expedição da guia de prisão e encaminhamento ao juízo de execuções penais.

A defesa pode recorrer da decisão.

