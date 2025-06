Homem que atirou para "assustar" desafeto será julgado pelo Tribunal do Júri

A Justiça determinou que Rodrigo Centurion dos Santos, de 33 anos, vai a julgamento popular por tentativa de homicídio. A decisão é do juiz Carlos Alberto Garcete, da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande.

O caso aconteceu na noite de 21 de janeiro deste ano, no bairro Jardim Colúmbia. De acordo com o processo, Rodrigo atirou contra um homem de 32 anos, que estava com um amigo. A vítima foi atingida, socorrida e sobreviveu.

Em depoimento à polícia, Rodrigo disse que atirou para “assustar”. Já em juízo, afirmou que era ameaçado com frequência e que, no dia do fato, teria sido atacado com uma faca. Alegou que reagiu com um disparo e fugiu.

Também declarou que encontrou a arma no dia anterior e a colocou no carro com a intenção de entregá-la no local de trabalho. Negou ter intenção de matar e disse que não recarregou a arma.

Além da tentativa de homicídio, ele também vai responder por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. A carabina calibre .22 foi apreendida e o porte foi confirmado nos autos.

O juiz responsável pelo caso deve aguardar a eventual interposição de recursos da defesa contra a decisão que enviou Rodrigo a júri popular. Após o prazo para recursos, caso não haja contestação, será marcada a data do julgamento.

