Homem que confessou matar o padrasto para 'proteger' a mãe é julgado em Campo Grande

Osmar Henrique Sansão De Freitas, de 29 anos, é julgado nesta sexta-feira (6) no Tribunal do Júri de Campo Grande, acusado de matar o próprio padrasto, Lourival de Souza Fernandes, de 45 anos, a tiros. O crime aconteceu por volta das 6h20 da manhã do dia 28 de abril de 2023, na Avenida das Bandeiras, esquina com a rua Tatuí, no bairro Vila Carvalho.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do crime. Segundo a denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), Osmar cometeu o homicídio por motivo torpe, agindo por vingança após Lourival ter, em data anterior, agredido e ameaçado sua mãe.

A acusação também aponta que o crime foi cometido por meio de emboscada. Em depoimentos prestados tanto na delegacia quanto em juízo, Osmar confessou ter atirado na vítima, mas afirmou que agiu por medo, alegando ter sofrido ameaças por parte de Lourival.

O julgamento é conduzido pelo juiz Aluízio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri. As decisões do caso cabem ao Conselho de Sentença, formado por sete jurados sorteados, responsáveis por avaliar as provas e definir o veredicto. A sentença deve ser anunciada ainda nesta sexta-feira.

