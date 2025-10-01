Homem que matou adolescente em Campo Grande enfrenta júri nesta quarta

Nesta quarta-feira (1º), o réu Paulo Sérgio Barbosa, de 43 anos, enfrenta julgamento pelo Tribunal do Júri em Campo Grande, acusado de matar o adolescente Roberto Oliveira da Silva, de 15 anos, em dezembro de 2021.

Conforme a denúncia apresentada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), o crime ocorreu no dia 26 de dezembro de 2021, em horário não definido, na rua Jandira, bairro Jardim Centro-Oeste, na Capital.

Segundo o processo, Paulo Sérgio utilizou um objeto contundente para golpear a vítima na cabeça, provocando fratura com exposição de massa encefálica. A promotoria alega que o adolescente teve intenso sofrimento físico, o que qualificou o homicídio como praticado com meio cruel.

Durante a fase processual, o acusado alegou legítima defesa. Ele afirmou que o adolescente havia invadido sua residência com a intenção de roubá-lo e que, dias antes, já teria furtado objetos de sua casa.

Segundo a versão de Paulo Sérgio, a vítima estava armada com uma faca no momento da agressão. "Na hora da raiva eu quis me defender, ele já tinha me ameaçado algumas vezes, ele veio pra cima, eu só dei as pauladas" teria declarado o réu em depoimento.

O Conselho de Sentença agora deve analisar as provas, as versões apresentadas e decidir se condena ou absolve o acusado pela morte do adolescente.

