Menu
Menu Busca quarta, 01 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

Homem que matou adolescente em Campo Grande enfrenta júri nesta quarta

O acusado, Paulo Sérgio Barbosa sustenta a tese de legítima defesa e deve pedir absolvição no julgamento

01 outubro 2025 - 08h54Vinícius Santos
Corpo da vítima encoberto por lona Corpo da vítima encoberto por lona   (Foto: Reprodução/Processo)
Sebrae Set25 Detalhe de noticia

Nesta quarta-feira (1º), o réu Paulo Sérgio Barbosa, de 43 anos, enfrenta julgamento pelo Tribunal do Júri em Campo Grande, acusado de matar o adolescente Roberto Oliveira da Silva, de 15 anos, em dezembro de 2021.

Conforme a denúncia apresentada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), o crime ocorreu no dia 26 de dezembro de 2021, em horário não definido, na rua Jandira, bairro Jardim Centro-Oeste, na Capital. 

Segundo o processo, Paulo Sérgio utilizou um objeto contundente para golpear a vítima na cabeça, provocando fratura com exposição de massa encefálica. A promotoria alega que o adolescente teve intenso sofrimento físico, o que qualificou o homicídio como praticado com meio cruel.

Durante a fase processual, o acusado alegou legítima defesa. Ele afirmou que o adolescente havia invadido sua residência com a intenção de roubá-lo e que, dias antes, já teria furtado objetos de sua casa. 

Segundo a versão de Paulo Sérgio, a vítima estava armada com uma faca no momento da agressão. "Na hora da raiva eu quis me defender, ele já tinha me ameaçado algumas vezes, ele veio pra cima, eu só dei as pauladas" teria declarado o réu em depoimento.

O Conselho de Sentença agora deve analisar as provas, as versões apresentadas e decidir se condena ou absolve o acusado pela morte do adolescente.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Sebrae Set25 Detalhe de noticia

Deixe seu Comentário

Leia Também

A pensão especial garante um salário mínimo mensal
Justiça
Governo cria novas regras para pensão a filhos de vítimas de feminicídio
Assembleia aprova reorganização de cartórios na região pantaneira
Política
Assembleia aprova reorganização de cartórios na região pantaneira
O projeto foi aprovado na Câmara e no Senado no início de setembro
Justiça
Lula sanciona com vetos nova lei que protege Ficha Limpa; especialista avalia impactos
Cairo Ítalo França David -
Brasil
CNJ afasta desembargador do TJRJ por suspeita de favorecer facções criminosas
Sede do TCE-MS -
Interior
TCE determina suspensão de licitação de quase R$ 1 milhão em Porto Murtinho
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Promotor investiga suspeitos por ridicularizar pacientes do CAPS em vídeo no Instagram
Prefeita Adriane Lopes e sua vice Camila Nascimento
Política
Recursos de partidos e procuradoria para cassar Adriane são barrados pelo TRE-MS
Lula e Davi Alcolumbre -
Política
Vetado por Lula, número de deputados federais para 2026 permanece o mesmo
Uma das armas apreendidas na ofensiva do GAECO/MPMS -
Justiça
Policial civil e membros de quadrilha são condenados por tráfico em MS
Divulgação -
Economia
TJMS firma parceria com a Fiems e servidores terão desconto na conta de energia

Mais Lidas

JD1TV: Homem morre ao fugir de hospital particular e cair de pontilhão em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Homem morre ao fugir de hospital particular e cair de pontilhão em Campo Grande
Os bandidos estavam em um Ford Ka
Polícia
AGORA: Homens são assassinados em lava-jato do Danúbio Azul
O crime aconteceu na noite de hoje
Polícia
JD1TV AGORA: Homens assassinados em lava-jato do Danúbio Azul são identificados
Mulher mata irmã na frente da sobrinha de 7 anos após suspeitar de traição
Polícia
Mulher mata irmã na frente da sobrinha de 7 anos após suspeitar de traição