Homem que matou 'alvo errado' no Tiradentes Ã© condenado

Frederico Alcides Amaro, de 37 anos, foi condenado nesta terça-feira (18) pelo assassinato de Fabiano Aparecido dos Santos. O crime ocorreu em 27 de março de 2023, no Bairro Tiradentes, em Campo Grande. O julgamento foi realizado na 1ª Vara do Tribunal do Júri, presidido pelo juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida.

Amaro foi sentenciado a 8 anos e 4 meses de prisão, além do pagamento de dias-multa. O regime inicial de cumprimento da pena será fechado. A defesa pediu absolvição por clemência, mas o pedido foi negado. O juiz considerou os maus antecedentes do réu e determinou que a pena privativa de liberdade não poderia ser substituída por penas alternativas.

Crime - De acordo com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), Amaro e um homem conhecido como "Gordo" tiveram uma desavença financeira após a venda de uma motocicleta. Amaro deveria receber uma comissão, mas não foi pago, o que gerou uma rixa entre os dois.

Na noite do crime, Amaro foi até a casa de "Gordo" armado com uma pistola calibre .380. Ao chegar, viu um homem sentado na varanda e disparou, acreditando ser seu desafeto. No entanto, a vítima era Fabiano Aparecido dos Santos, que foi morto por engano.

A acusação apontou que o crime foi motivado por vingança, pois Amaro não aceitou ficar sem sua parte na negociação. O réu confessou o homicídio em depoimento à polícia, o que reforçou a condenação. Ele pode recorrer.

