Homem que matou 'alvo errado' no Tiradentes Ã© julgado hoje

Nesta terça-feira (18), Frederico Alcides Amaro, de 37 anos, está sendo julgado pelo assassinato de Fabiano Aparecido dos Santos, ocorrido no dia 27 de março de 2023, por volta das 20h30, na Rua Santa Lourdes, Bairro Tiradentes. O julgamento acontece na 1ª Vara do Tribunal do Júri.

Conforme a denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), Frederico Amaro e um homem conhecido como "Gordo" haviam se desentendido após uma negociação de venda de uma motocicleta. Amaro e "Gordo" haviam combinado uma comissão pela venda, mas "Gordo" não repassou a parte devida a Amaro, o que gerou uma rixa entre eles.

Na noite do crime, Amaro foi até a residência de "Gordo", armado com uma pistola calibre .380. Quando chegou ao local, viu uma pessoa sentada na varanda e, acreditando ser "Gordo", disparou contra ela. Porém, quem estava no local era Fabiano Aparecido dos Santos, que acabou sendo atingido e morto por engano.

A acusação afirma que o crime foi motivado por vingança, já que Amaro não aceitou ter ficado sem sua parte da comissão da venda. Para o MPMS, a autoria do homicídio é inconteste, pois Amaro confessou o crime em depoimento na Delegacia de Polícia.

Em sua defesa, Frederico Amaro alegou, em algum momento do processo, que o crime teria sido cometido em legítima defesa. Agora, ele deverá tentar sustentar essa versão diante do Conselho de Sentença.

Amaro é julgado por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, do Código Penal) e também pelo porte ilegal de arma de fogo. Ele ficou preso e aguarda a sentença, que deve ser proferida até o final do dia.

