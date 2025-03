Homem que matou amigo a tiros no Leblon é absolvido

Na tarde desta quinta-feira (27), o Tribunal do Júri de Campo Grande absolveu Magno Lopes dos Santos, de 29 anos, acusado de matar a tiros seu amigo de infância, Rafael Freitas Silva, de 29 anos, no Jardim Leblon, em novembro de 2022.

Apesar de os jurados reconhecerem que Magno foi o autor dos disparos, a decisão foi tomada com base na alegação de legítima defesa apresentada pela defesa do réu.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), que acusou Magno, havia solicitado a condenação do réu, mas a versão da defesa prevaleceu. A decisão dos jurados, portanto, resultou na absolvição de Magno Lopes dos Santos.

Caso não concorde com o veredicto, o MPMS pode recorrer ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) para tentar anular o julgamento. A sentença foi dada pelo juiz Carlos Alberto Garcete, da 1ª Vara do Tribunal do Júri.

Crime - Conforme a acusação do MPMS, Magno e Rafael eram amigos de infância, mas a amizade foi rompida quando Rafael se separou de uma mulher com quem teve um filho. Após o término do relacionamento, a mulher iniciou um namoro com Magno, o que causou desentendimentos entre os dois.

No dia do crime, Rafael foi até a residência de sua ex-companheira para pegar roupas de seu filho e levá-lo à escola. Ao chegar, ele viu Magno entregando uma marmita à mulher. Magno, então, se dirigiu até seu carro e parou na esquina. Rafael se aproximou do veículo, momento em que Magno, portando uma arma de fogo, disparou contra ele. Mesmo ferido, Rafael tentou fugir, mas Magno disparou novamente, matando-o no local. O acusado fugiu sem prestar socorro à vítima.

