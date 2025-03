Homem que matou amigo a tiros no Leblon é julgado hoje

Magno Lopes dos Santos está sendo julgado nesta quinta-feira (27), acusado de homicídio em um júri popular, pelo assassinato de Rafael Freitas Silva, de 29 anos, ocorrido no Jardim Leblon, em Campo Grande, no dia 21 de novembro de 2022.

Conforme a acusação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), Magno e Rafael eram amigos de infância, mas a amizade foi rompida após Rafael se separar de uma mulher com quem teve um filho. A mulher, então, iniciou um relacionamento com Magno, o que gerou desentendimentos entre os dois.

No dia do crime, Rafael foi até a residência da ex-companheira para pegar roupas de seu filho e levá-lo à escola. Ao chegar ao local, ele avistou Magno entregando uma marmita à mulher.

Após isso, Magno se dirigiu ao seu veículo e parou na esquina. Rafael se aproximou do carro, momento em que Magno, portando uma arma de fogo, efetuou disparos contra ele. Mesmo ferido, Rafael tentou fugir, mas Magno disparou novamente, matando a vítima no local. O acusado fugiu sem prestar socorro.

Magno Lopes dos Santos é acusado de homicídio, conforme o Art. 121, caput, do Código Penal, e de porte ilegal de arma de fogo, conforme o Art. 14 da Lei 10.826/2003. A defesa alegou legítima defesa, mas esta alegação foi refutada no decorrer do processo.

O julgamento é presidido pelo juiz Carlos Alberto Garcete, da 1ª Vara do Tribunal do Júri, e o veredicto deverá ser anunciado até o final desta quinta-feira. O acusado poderá ser absolvido ou condenado.

