Homem que matou após desentendimento em bar tem pena reduzida em Campo Grande

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) reformou a condenação de Wellyngton da Silva Souza, que inicialmente havia sido condenado a 9 anos e 2 meses de reclusão pela morte de Clenerson Souza Lima, ocorrida em 9 de dezembro de 2022, após um desentendimento em um bar no Bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande.

A decisão inicial, proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri, não foi aceita por Wellyngton da Silva Souza, que recorreu ao TJMS buscando uma revisão da pena e até mesmo a possibilidade de cumprir parte da condenação em regime semiaberto.

O caso foi analisado pela 3ª Câmara Criminal do TJMS, que decidiu parcialmente a favor do apelante. A sentença foi reformada, fixando a pena final em 6 anos e 3 meses de reclusão pelo crime de homicídio.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também