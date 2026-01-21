Menu
Justiça

Homem que matou desafeto em Campo Grande é condenado a 20 anos de prisão

A vítima estava repousando quando foi golpeada, sem qualquer chance de defesa

21 janeiro 2026 - 10h23Vinícius Santos     atualizado em 21/01/2026 às 11h35

O Tribunal do Júri de Campo Grande condenou Yuri Nunes Ávalo, de 49 anos, pelo assassinato de Carlos Eduardo Severo da Costa, de 36 anos. A vítima foi morta com golpes de faca. O julgamento ocorreu na segunda-feira (20).

O crime aconteceu em 5 de maio de 2025. Ao final da sessão, o juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida, da 1ª Vara do Tribunal do Júri, fixou a pena em 20 anos de reclusão e 2 anos de detenção, além de multa. O regime inicial para cumprimento da pena será o fechado.

Durante o julgamento, a defesa sustentou, entre outras teses, a negativa de autoria e pediu a absolvição do acusado. No entanto, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria dos delitos, afastando as teses defensivas.

Crime e motivação

Conforme consta nos autos, na data dos fatos, o acusado teria se aproveitado de que a vítima estava repousando e sem possibilidade de se defender, desferindo golpes de arma branca que resultaram na morte de Carlos Eduardo.

Ainda de acordo com o processo, o crime teria sido motivado por um confronto entre vítima e acusado. Carlos Eduardo teria questionado Yuri Nunes Ávalo sobre boatos criados por ele, de que a vítima estaria subtraindo objetos na região, situação que teria desagradado o réu.

Da condenação, cabe recurso.

