Justiça

Homem que matou desafeto por ciúmes enfrenta júri popular hoje na Capital

O crime ocorreu em 31 de dezembro de 2023 e vitimou a tiros Hugo Henrique Beltrão Santana

25 novembro 2025 - 09h23
Momento em que passageiras se desesperam após morte de Hugo Henrique BeltrãoMomento em que passageiras se desesperam após morte de Hugo Henrique Beltrão   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Rafael Ortiz Sobrinho, o "Drama", de 29 anos, é julgado nesta terça-feira (25) pelo Tribunal do Júri, acusado de matar a tiros Hugo Henrique Beltrão Santana, no dia 31 de dezembro de 2023, no bairro Vila Bandeirantes, em Campo Grande.

De acordo com a denúncia, Hugo foi morto enquanto estava acompanhado de várias amigas em um Hyundai HB20. Apesar dos disparos, nenhuma das demais ocupantes do veículo morreu; apenas uma delas foi atingida.

Motivação  A investigação da Polícia Civil apontou que Rafael Ortiz mantinha um relacionamento com uma jovem que, durante um período de separação entre os dois, teve um breve envolvimento com Hugo Henrique, incluindo relações sexuais. 

O fato teria causado desconforto no acusado, que então decidiu praticar o crime. O julgamento ocorre na 1ª Vara do Tribunal do Júri, sob a presidência do juiz Carlos Alberto Garcete.

O veredicto pode sair ainda hoje.

