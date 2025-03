Homem que matou durante discussÃ£o no Aero Rancho Ã© condenado

Nesta terça-feira (11), Geinyton da Silva, de 34 anos, foi condenado a 9 anos e 2 meses de reclusão pelo homicídio de Onofre Dias Neto. O crime ocorreu em 13 de fevereiro de 2022, na Avenida Presidente Tancredo Neves, no Bairro Conjunto Aero Rancho, em Campo Grande. A decisão foi tomada pela 1ª Vara do Tribunal do Júri, presidida pelo juiz Carlos Alberto Garcete.

O conselho de sentença entendeu que Geinyton agiu sob o domínio de violenta emoção, em resposta a uma provocação da vítima, o que resultou em uma redução parcial da pena. A defesa alegou legítima defesa, mas o pedido foi rejeitado.

No dia do crime, Geinyton matou Onofre após uma discussão entre os dois. Após o ato, o acusado fugiu, tomando rumo ignorado. Durante o processo, Geinyton foi submetido a exame de insanidade mental, mas o laudo pericial concluiu que ele era plenamente capaz de entender o caráter ilícito de seu ato.

Além da condenação pelo homicídio, Geinyton foi punido pelo porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. O juiz determinou a expedição de mandado de prisão, e o réu deverá cumprir a pena provisória em regime fechado, com início imediato.

