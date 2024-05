Homem que matou esposa atropelada em Campo Grande vira réu por feminicídio

A Justiça de Campo Grande recebeu a denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, tornando réu por feminicídio Willames Monteiro dos Santos, 33 anos. A primeira audiência está marcada para 29 de julho de 2024, às 13h30.

Willames Monteiro dos Santos permanece preso por determinação do Juiz Aluízio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri. Ele foi preso em flagrante no dia do crime, mas após audiência de custódia, foi liberado. No entanto, após recurso da Promotora de Justiça Luciana do Amaral Rabelo, o juiz ordenou sua prisão em 3 de maio, cumprida pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) no mesmo dia.

Andressa Fernandes Teixeira, 29 anos, foi vítima de feminicídio por atropelamento na noite de 20 de abril, na Vila Nova Campo Grande, na frente de seus filhos, incluindo sua filha de 11 anos.

O caso segue em tramitação na Justiça, com a possibilidade de Willames Monteiro dos Santos ser julgado pelo Tribunal do Júri.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também