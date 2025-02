Homem que matou 'Gringo' a tiros na Capital é condenado a 5 anos de prisão

O Tribunal do Júri de Campo Grande condenou Jair Almeida de Souza pelo assassinato de Edvaldo Carlos Ramos, conhecido como "Gringo". O crime aconteceu no dia 1º de janeiro de 2023, e a sentença foi dada nesta terça-feira (11) pelo juiz Carlos Alberto Garcete.

Jair Almeida de Souza foi julgado por matar a tiros "Gringo". O Ministério Público pediu a condenação dele, mas não se opôs a uma pena menor por causa da "violenta emoção". A defesa do réu pediu que a pena fosse reduzida e também que ele fosse absolvido do crime de porte ilegal de arma de fogo.

O Conselho de Sentença (grupo de jurados que decide se o réu é culpado ou não) confirmou que Jair foi o autor do homicídio. No entanto, não aceitou as qualificadoras que poderiam aumentar a pena, como motivo fútil ou crueldade.

O Conselho reconheceu que o réu agiu por "privilegiada" (quando o crime é cometido sob emoção forte, como raiva ou ciúmes). Além disso, o réu foi absolvido da acusação de porte ilegal de arma de fogo.

A pena inicial foi de 6 anos de prisão. Porém, como houve reconhecimento de circunstâncias favoráveis, a pena foi reduzida em um sexto, ou seja, o tempo final de prisão será de 5 anos. O regime para cumprir a pena será semiaberto, onde o condenado pode sair para trabalhar durante o dia e deve retornar à prisão à noite.

Motivação - De acordo com a investigação, o homicídio teve como motivação uma disputa passional entre o acusado e a vítima, envolvendo uma mulher que era uma garota de programa. Jair Almeida de Souza também terá que pagar as custas do processo.

