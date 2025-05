Homem que matou namorada em acidente a 90 km/h pede perdão judicial

Ricardo França Júnior, condenado a 6 anos e 3 meses de reclusão pelo acidente que causou a morte de sua namorada, Bárbara Wstany Amorim Moreira, de 21 anos, recorreu da sentença. O acidente ocorreu em 11 de setembro de 2021, no bairro Cabreúva, em Campo Grande.

Segundo dados processuais, Ricardo estava dirigindo embriagado e em alta velocidade quando perdeu o controle do veículo, causando a morte de Bárbara, que estava como passageira.

No recurso, a defesa de Ricardo pede a aplicação do perdão judicial, o que extinguiria a punibilidade do réu. Argumenta que o acusado sofre grande sofrimento emocional devido à morte de sua namorada, o que tornaria desnecessária a imposição de pena.

A defesa também solicita a substituição da pena de prisão por penas restritivas de direitos, visto que o crime foi classificado como homicídio culposo (sem intenção de matar) e o acusado preenche os requisitos para a substituição da pena.

Além disso, a defesa questiona a aplicação da pena-base de 6 anos e 3 meses de reclusão, considerando-a excessiva e argumentando que deveria ser reduzida. A defesa também sustenta que o magistrado deveria ter aplicado penas mais brandas ou, perdão judicial.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) ainda deve se manifestar sobre o recurso.

Segundo consta no processo, ele dirigia a cerca de 90 km/h, desrespeitou uma placa de “pare” e estava embriagado. Ele perdeu o controle do veículo, que bateu no muro de uma casa, capotou e lançou a jovem para fora do carro.

Ela morreu no local. Inicialmente, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) denunciou Ricardo por homicídio simples. Porém, durante o andamento do processo, a acusação foi desclassificada para homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando não há intenção de matar.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Saiba Mais Justiça Motorista que dirigia a 90 km/h e causou morte da namorada é condenado a 6 anos

Reportar Erro

Saiba Mais Justiça Motorista que dirigia a 90 km/h e causou morte da namorada é condenado a 6 anos

Deixe seu Comentário

Leia Também