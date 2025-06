Homem que matou padrasto para 'proteger' a mãe é condenado a 11 anos de prisão

Osmar Henrique Sansão de Freitas, 29 anos, foi condenado a 11 anos e 2 meses de prisão por matar a tiros seu padrasto, Lourival de Souza Fernandes, 45 anos. O crime ocorreu por volta das 6h20 do dia 28 de abril de 2023, na Avenida das Bandeiras, esquina com a rua Tatuí, no bairro Vila Carvalho, em Campo Grande.

O julgamento aconteceu nesta sexta-feira (6). O Conselho de Sentença condenou Osmar com base no artigo 121, caput, combinado com o § 1º (privilégio) do Código Penal. Por maioria, o Conselho aceitou o homicídio privilegiado, reconhecendo o relevante valor moral, e também condenou pelo porte ilegal de arma de fogo. Duas qualificadoras, incluindo a de torpeza, foram afastadas.

O juiz Aluízio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, determinou que a pena seja cumprida em regime fechado e de forma imediata, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Além da pena de prisão, Osmar terá que pagar R$ 10 mil de indenização por dano moral aos familiares da vítima, valor que será corrigido monetariamente. Na época, imagens de câmeras de segurança registraram o crime.

Segundo a denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), Osmar teria agido por vingança, após Lourival ter agredido e ameaçado a mãe dele em data anterior. Durante a investigação, Osmar confessou ter atirado na vítima, alegando ter agido por medo das ameaças sofridas.

A defesa pode recorrer.

