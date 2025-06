Homem que monitorou vítima e facilitou execução na Capital pega 12 anos de prisão

Douglas Lima de Oliveira Santander, de 36 anos, foi condenado nesta terça-feira (10) a 12 anos de prisão em regime fechado por envolvimento no assassinato de Cristian Alcides Ramires Valiente, ocorrido em 21 de outubro de 2022, no bairro Guanandi, em Campo Grande.

Douglas foi julgado pelo Tribunal do Júri como partícipe do crime. De acordo com o processo, ele prestou auxílio material ao monitorar a vítima e repassar sua localização para Christian de Queiroz Oliveira, acusado de ser um “matador de aluguel”. Este último foi condenado em abril, em julgamento separado, também a 12 anos de reclusão, por homicídio doloso qualificado, conforme o artigo 121, §2º, inciso I, do Código Penal.

O julgamento de Douglas ocorreu separadamente devido ao desmembramento do processo principal. O juiz Carlos Alberto Garcete, da 1ª Vara do Tribunal do Júri, determinou a prisão imediata do réu. O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado.

A defesa de Douglas apresentou as teses de absolvição por negativa de participação, absolvição genérica e afastamento da qualificadora, mas nenhuma foi acolhida pelo Conselho de Sentença. Cabe recurso da decisão.

