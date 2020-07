Homem responde em liberdade após tentar abusar da sobrinha de 13 anos no MS

O juiz em plantão criminal na comarca de Campo Grande, Alexandre Antunes da Silva, determinou por meio da corregedoria Geral do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), que um homem que tentou abusar da sobrinha da esposa deve manter distância mínima de 300 metros dela, além de estar impedido de contatá-la.



O crime aconteceu nesta quinta-feira (9) quando a menor teria ido ao trabalho do tio para cobrar uma quantia em dinheiro que sua mãe havia emprestado. O suspeito informou que não estava com o valor naquele momento e pediu para que ela o acompanhasse até sua casa para lhe pagar.



Conforme a ocorrência, no local, o homem convidou a sobrinha para entrar, pois precisava esquentar comida para o cachorro da casa.



Enquanto a jovem esperava, ele retirou a camisa e tentou beijá-la à força. Diante da negativa da adolescente, ele ofereceu uma quantia de R$ 10 que foi reusado pela jovem e que, de imediato, saiu da casa.



A menina começou a andar sem direção pela rua, pois não sabia onde estava. O homem, no entanto, entrou em seu carro e começou a acompanhá-la, pedindo que não contasse o ocorrido a ninguém. Como a sobrinha ameaçou gritar por socorro, ele a deixou e retornou ao trabalho.





A adolescente caminhou até chegar na casa de um primo e pediu ajuda. A Polícia Militar foi acionada e o tio foi preso em seu trabalho. Ele foi autuado no crime de estupro de vulnerável.





Em decisão proferida na sexta-feira (10), o magistrado plantonista concedeu ao custodiado o direito de responder à acusação em liberdade, mas determinou o impedimento de manter contato com a jovem, devendo dela permanecer distante por 300 metros.





Deixe seu Comentário

Leia Também