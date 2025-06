Homem vai a júri popular por assassinato a facadas de desafeto em Campo Grande

O juiz Aluizio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, determinou que Valdinei Oliveira Santos, de 46 anos, será submetido a júri popular pelo assassinato de Silvio Pereira Rocha, ocorrido no dia 3 de novembro de 2021.

De acordo com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), o crime aconteceu por volta da 1h da manhã, na Rua Aquidauana. Valdinei teria agido com ajuda de Delcy de Souza Lemes. Conforme a acusação, Delcy segurou a vítima enquanto Valdinei desferia golpes de faca nas costas de Silvio.

Após o crime, os dois suspeitos fugiram. Silvio ainda conseguiu caminhar até um bar próximo e pedir ajuda, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O MPMS aponta que o assassinato foi cometido por motivo torpe. A motivação seria vingança, pois Silvio teria praticado um roubo anteriormente contra um terceiro.

Ao analisar o caso, o juiz concluiu que há indícios suficientes de autoria. “Os indícios de autoria estão presentes e são suficientes... Logo, a pronúncia se impõe”, declarou o magistrado na decisão.

Valdinei seguirá respondendo ao processo em liberdade, como já vinha ocorrendo durante a fase de instrução. Se não haver recurso contra a decisão de pronúncia, o juiz deve marcar a data do julgamento.

