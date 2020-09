"Houve uma conspiração", alega advogado de Flordelis

Sarah Chaves, com informações do Metrópoles

O advogado de defesa da deputada federal Flordelis, comentou nesta terça-feira (22), que a cliente não cometeu qualquer ato que afrontasse o decoro parlamentar.

“Houve uma conspiração. Quem tem a ver com o crime, quem for partícipe, autor, executor ou mandante, que deve pagar pelo que fez. Ao final, se for entendimento do Tribunal do Júri”, declarou o advogado, sem dizer de quem se tratava.

Flordelis é apontada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) como a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho do ano passado.

A deputada foi ouvida pela Corregedoria da Câmara nesta terça. “Ela foi bem esclarecedora, demonstrando que em momento algum comete qualquer conduta fora do parâmetro ético e moral e que afrontasse o decoro da classe parlamentar”, afirmou o advogado.

A defesa disse ainda acreditar que a “Justiça será feita” ao fim dos 45 dias, prazo de apresentação do parecer da Corregedoria da Câmara à Mesa Diretora. “Não há nenhuma prova robusta ou indícios que será refutado”, afirmou.

