Idoso é julgado na Capital por homicídio durante desentendimento em jogo de sinuca

Nesta terça-feira (20), acontece o júri popular de Rosalvo Machado, de 68 anos, acusado de matar Roseney Siqueira da Silva, de 46 anos. O crime ocorreu na noite de 22 de abril de 2023, em um bar localizado na esquina da Avenida Senhor do Bonfim com a Rua Mirandela, no bairro Jardim Novos Estados, em Campo Grande.

Segundo denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), o homicídio foi motivado por um desentendimento durante um jogo de sinuca, configurando-se como crime por motivo fútil. A vítima foi morta por golpes de arma branca. O MPMS afirma que o réu agiu de forma desproporcional e excessiva.

O julgamento será conduzido na 1ª Vara do Tribunal do Júri pelo juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida. A defesa do réu deve pedir absolvição sumária, alegando que Rosalvo desferiu dois golpes contra Roseney apenas para se defender das agressões sofridas, incluindo ataques da filha da vítima, que teria agredido o acusado com uma garrafa e uma cadeira.

De acordo com a defesa, o réu estava sendo atacado por três pessoas, e Roseney o segurou com a mão esquerda enquanto tentava atingir o réu no pescoço com a garrafa quebrada.

O Conselho de Sentença, formado por sete jurados, ouvirá as teses da acusação e defesa para decidir se condena ou absolve o acusado. A expectativa é que o resultado do julgamento seja divulgado ainda hoje.

