Impedido pela Justiça, Pantanal Cap sortearia casa no próximo domingo

A 17ª edição do Pantanal Cap, teria uma neste próximo domingo (6) um sorteio especial de fim de ano, eras vendida nas em todo estado de Mato Grosso do Sul, pelo valor de R$ 20, está edição no 1° sorteio seria uma CB Twister ou R$ 15 mil reais, o 2° sorteio seria um Fiat Mobi ou 38 mil reais e o prêmio mais esperado, o 3° sorteio seria uma casa ou o valor líquido de R$ 200 mil, mas, durante a programação ainda teria 10 sorteiros do giro da sorte de R$ 2 mil.

Na matéria que o JD1 Notícias publicou, falando, "Saiba como fica a sua situação", de quem comprou o Pantanal Cap, um dos leitores comentou, "que azar, nunca comprei na vida e quando compro acontece isso", lamentou.

Outra pessoa teria dito "eu tenho umas 30 cartelas aqui, que eu comprei, será que eu vou recuperar meu dinheiro", questiona. Um outro leito em tom de brincadeira disse "Eu ja tinha comprado os móveis para por na casa nova" brincou.

"Agora lascou nem vou ganhar a casa e ainda perdi 20 reais (risos), pobre não tem vez mesmo", escreveu. Uma outra comentou, "Torcendo pra voltar, pois é minha vez de ganhar", disse.

O caso

Com a sexta fase da Operação Omertà que mirou na empresa da família Name, Pantanal Cap, restou a dúvida aos clientes que já adquiriram o título do sorteio de prêmios que estava agendado para o próximo domingo (6).

O consultor de gestão da empresa, Guto Dobess, explicou ao JD1 Notícias que o sorteio de domingo depende do que vai acontecer até lá. “Às pessoas que compraram os títulos, não podemos dar a resposta ainda do que a gente vai fazer, pois precisamos entender o que a gente vai conseguir entre hoje e sábado”, afirmou.

Segundo Guto, caso isso não seja possível até domingo, uma resposta positiva, “a empresa vai tomar todas as atitudes que tem que tomar para que o consumidor não seja lesado”. “Se em última instância, a empresa não conseguir operar, vamos devolver aquilo que tem que devolver, normal”, disse sinalizando a devolução do dinheiro aos clientes. Guto disse ainda que o sorteio do próximo domingo corre o risco de ser adiado.

Vendedores - Os vendedores foram orientados a não venderem mais o título. A empresa conta com aproximadamente 8 mil trabalhadores na venda dos bilhetes.

Escritório lacrado

Depois de horas de busca, a sede do Pantanal Cap foi lacrada. O processo sobre o caso corre em sigilo. O advogado Rafael Silva de Almeida, disse “Vamos pedir habilitação para saber quais foram os fundamentos que levaram a magistrada a deferir as ordens de busca e apreensão e lacre”, afirmou.

