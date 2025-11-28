Menu
Inquilina acusada de matar locador a facadas vai a julgamento nesta sexta na Capital

Jocassia da Cruz Xavier, teria matado dono da casa após cobrança de aluguel

28 novembro 2025 - 08h54Vinícius Santos
Faca encontrada durante a perícia - Faca encontrada durante a perícia -   (Foto: Reprodução/Processo)

Jocassia da Cruz Xavier, de 36 anos, é julgada pelo Tribunal do Júri nesta sexta-feira (28), acusada de matar Anderson Manoel da Silva, de 44 anos, com golpes de faca após uma discussão por dívida de aluguel, em Campo Grande.

O crime ocorreu em 8 de setembro de 2024, por volta das 4h, na rua Oreade, no bairro Moreninha III. Conforme a denúncia apresentada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), momentos antes do ataque, Jocassia estava consumindo bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes junto da vítima e de outras duas pessoas.

Em determinado momento, segundo o MPMS, os dois iniciaram uma discussão relacionada ao aluguel atrasado. Jocassia era inquilina de Anderson e estaria inadimplente. 

A vítima cobrou o valor devido, mas a acusada não reconhecia a dívida. Durante o desentendimento, de forma súbita e inesperada, ela teria desferido golpes de faca que atingiram Anderson, que morreu ainda no local. Após o crime, Jocassia fugiu.

Durante o processo, a defesa solicitou absolvição por legítima defesa. No entanto, Jocassia confessou o crime tanto na delegacia quanto em juízo, nas oportunidades em que foi ouvida.

O julgamento acontece no Fórum da Capital, na 2ª Vara do Tribunal do Júri, sob a presidência do juiz Aluizio Pereira dos Santos. Ela está presa no Estabelecimento Penal Feminino Irmã Irma Zorzi e deve comparecer à sessão de julgamento.

