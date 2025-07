Inscrições para estágio remunerado no TJMS são prorrogadas

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) prorrogou até o dia 9 de julho as inscrições para o Processo Seletivo de Estágio Remunerado de nível superior. A alteração no cronograma foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico da última segunda-feira, 30 de junho.

A seleção é organizada pela Universidade Patativa do Assaré (UPA), e as inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da instituição, sem cobrança de taxa. As vagas são destinadas a estudantes que estejam cursando até o penúltimo semestre dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Direito, Engenharia Civil e Serviço Social. O estágio será realizado na comarca de Campo Grande.

A prova on-line está prevista para o dia 13 de julho. O exame terá 30 questões de múltipla escolha, com conteúdos de Língua Portuguesa, Legislação Específica e temas relacionados à área de formação dos candidatos.

Os estagiários selecionados receberão uma bolsa mensal de R$ 855,50, além de auxílio-transporte de R$ 217,80, totalizando R$ 1.073,30. A jornada será de 25 horas semanais, divididas em cinco dias.

O edital reserva vagas para pessoas negras ou pardas (30%), indígenas (3%) e pessoas com deficiência (10%), mediante comprovação no momento da inscrição. O estágio será presencial, e não podem participar estudantes que já tenham estagiado por mais de 18 meses no TJMS, exceto em caso de deficiência.

O resultado preliminar do processo seletivo está previsto para o dia 14 de julho, com prazo para recursos nos dias 15 e 16. A divulgação do resultado final será no dia 18 de julho. O processo seletivo terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Mais informações estão disponíveis no site da Universidade Patativa do Assaré. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo WhatsApp (88) 99348-0756, pelo telefone 0800 591 8710 ou pelo e-mail [email protected].

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também