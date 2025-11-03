Menu
Justiça

Inspeção do Conselho Nacional de Justiça no TJMS começa nesta quarta-feira

A população pode apresentar demandas durante os trabalhos, e o agendamento deve ser feito pelo WhatsApp

03 novembro 2025 - 11h54Vinícius Santos

Uma equipe do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) inicia nesta quarta-feira (5) uma inspeção ordinária no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJMS). Durante o trabalho, a população poderá apresentar demandas diretamente à equipe do CNJ.

Para participar, o atendimento ao público precisa ser agendado pelo WhatsApp: (61) 2326-5494. Os atendimentos ocorrerão no Salão Pantanal, na sede do TJMS, localizada no Parque dos Poderes. No primeiro dia, o atendimento será das 10h às 12h e das 14h às 17h. Nos dias 6 e 7 de novembro, o horário será das 9h às 12h e das 14h às 17h.

Os trabalhos de inspeção serão conduzidos por uma equipe designada pela Corregedoria Nacional de Justiça, sob a coordenação do Ministro Mauro Campbell Marques, Corregedor Nacional de Justiça. 

Durante os três dias de atividades, serão analisados processos, documentos e rotinas de gestão, tanto na sede do Tribunal quanto em unidades judiciárias de primeira instância, além das serventias extrajudiciais.

Como de costume, os magistrados e servidores que representam o CNJ terão acesso aos sistemas judiciais e administrativos para realizar a avaliação de forma completa, com foco no aprimoramento da prestação jurisdicional.

