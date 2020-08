Integrantes do “tribunal do crime” são condenados a 80 anos de prisão

Foram condenados a 80 anos de prisão cinco integrantes do tribunal do crime, comandado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC), em Mato Grosso do Sul. Os condenados foram presos em flagrante, após as policias Civil e Militar de Naviraí estourar um cativeiro onde uma pessoa estava sendo “julgada” sobre um estupro.

Segundo a Polícia Civil, na ação foram detidas nove pessoas, sendo cinco homens, uma mulher e três adolescentes. Durante as investigações foi confirmado que a vítima era inocente.

Baseado na investigação, o Ministério Público Estadual denunciou os autores pelos crimes de organização criminosa majorada pela participação de adolescentes, tortura majorada pelo sequestro e corrupção de menores. Durante o processo a defesa de um dos autores alegou insanidade, fazendo com que o processo fosse desmembrado.

Já os adolescentes, conforme prevê a legislação, respondem por ato infracional em processo separado dos demais. Desta forma foram sentenciados cinco autores e as penas somadas ultrapassam os 80 anos de prisão. A sentença foi prolatada pela 2° Vara Criminal de Naviraí.

