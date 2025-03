InterrupÃ§Ã£o de atendimentos eletivos na Santa Casa Ã© investigada pelo MP

A Promotoria de Justiça de Saúde Pública de Campo Grande abriu investigação para apurar o desabastecimento de medicamentos e insumos no Hospital Santa Casa, além da paralisação de atendimentos ambulatoriais e eletivos. O inquérito também visa esclarecer quais medidas foram adotadas pelas Secretarias Estadual e Municipal de Saúde para evitar prejuízos aos pacientes.

A investigação foi registrada sob o número 06.2025.00000258-1 e está sob responsabilidade da promotora Daniella Costa da Silva. O procedimento tramita em sigilo no Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS).

Além desse inquérito, a promotoria também instaurou outra investigação, de número 06.2025.00000231-5, para acompanhar as providências relacionadas à implementação do Serviço de Referência em Doenças Raras em Campo Grande.

Ambos os procedimentos envolvem as Secretarias Municipal e Estadual de Saúde, e seguem em andamento sob análise do MPMS. O JD1 Notícias entrou em contato com a Santa Casa para obter um posicionamento sobre o Inquérito Civil nº 06.2025.00000258-1 e aguarda retorno. A reportagem será atualizada caso haja resposta.

