Investigação sobre execução de presidiário em Campo Grande é arquivada

A Polícia Civil concluiu as investigações sobre o homicídio de Rogério Campos de Moraes, conhecido como “Cego”, de 46 anos, morto a tiros dentro de um veículo Fiat Pálio, em 26 de agosto de 2023, em Campo Grande. Com o encerramento do inquérito policial, o caso será arquivado, já que não foi possível identificar os autores do crime.

Além de Rogério, outras duas pessoas que estavam no veículo foram baleadas e sobreviveram. Os três, segundo a Polícia, eram detentos à época do crime. Os dois sobreviventes chegaram a prestar depoimento durante a investigação, mas os relatos não trouxeram informações que levassem à identificação dos responsáveis pelo ataque.

O inquérito foi conduzido pela 7ª Delegacia de Polícia Civil. Apesar da ausência de provas conclusivas, os investigadores apontaram a possibilidade de que o crime tenha relação com facções criminosas.

Com a conclusão do inquérito e ausência de autoria definida, o caso foi remetido ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul. A promotora Lívia Carla Guadanhi Bariani se manifestou pelo arquivamento.

Em despacho, justificou: “Ante ao exposto e pelo que mais do Inquérito Policial consta, o Ministério Público Estadual arquiva o presente feito, tendo em vista a falta de justa causa para oferecimento da denúncia”.

