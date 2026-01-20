Menu
Menu Busca terça, 20 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Justiça

Itália julga extradição de Carla Zambelli, nesta terça-feira

Após ser condenada pelo STF, ela fugiu para o país europeu

20 janeiro 2026 - 13h55Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Carla Zambelli pode ser extraditadaCarla Zambelli pode ser extraditada   (Lula Marques/Agência Brasil)

A Corte de Apelação de Roma, na Itália, julga nesta terça-feira (20) o pedido de extradição da ex-deputada Carla Zambelli.

Ela está presa no país desde julho do ano passado, quando fugiu do país, após ter sido condenada a dez anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Carla Zambelli foi condenada duas vezes pelo STF, por invadir os sistemas do CNJ, em atuação com o hacker Walter Delgatti, e pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. 

Audiência - Na audiência desta terça, os magistrados vão ouvir a defesa da ex-parlamentar e avaliar a documentação enviada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes.

O ministro detalhou a situação da Penitenciária Feminina do Distrito Federal, conhecida como Colmeia, onde Zambelli ficará presa caso seja extraditada para o Brasil.

Segundo Moraes, o presídio mantém padrões de salubridade, segurança e assistência às detentas, além de oferecer atendimento médico e cursos técnicos. Ele também informou que nunca houve rebelião na penitenciária.

Entenda - Em dezembro, o tribunal italiano adiou a decisão sobre a extradição após os advogados de defesa de Zambelli pedirem mais tempo para analisar os documentos enviados pelo STF.

Eles alegam que a ex-parlamentar sofre perseguição judicial e política no Brasil. E também questionam a situação carcerária no país para o eventual cumprimento da pena.

Em outubro, o Ministério Público da Itália já deu parecer favorável à extradição.

Em dezembro, Alexandre de Moraes determinou a perda imediata do mandato. Mas logo em seguida, Zambelli renunciou ao cargo. 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Zambelli segue presa na Itália
Justiça
Tribunal italiano adia julgamento sobre extradição de Zambelli
Ministro Flávio Dino
Justiça
STF torna ré mulher que ofendeu ministro em voo comercial
Agente do Gaeco -
Polícia
Advogado acusado de intermediar propina com policiais é preso pelo Gaeco/MPMS
Prisão - Foto: Ilustrativa -
Internacional
"Não é eficaz", diz ONU ao criticar aumento da pena de morte pelo mundo
Valor do IPTU tem sido alvo de reclamação -
Justiça
Prefeitura defende cobrança de IPTU e Taxa do Lixo mesmo sob risco de ilegalidade
Fachada de prédio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
Justiça
Justiça converte para domiciliar prisão de suspeito por fraude no INSS
Carreta da Justiça
Justiça
Carreta da Justiça retoma atendimentos e inicia calendário de 2026 em Alcinópolis; confira rota
Carteira de trabalho
Justiça
Mesmo com 13 anos de serviço, pastor não tem vínculo reconhecido com igreja em MS
Imagem da urna eleitoral eletrônica
Política
Avanço da inteligência artificial impõe novos desafios às eleições de 2026, diz MPMS
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Geral
MPMS investiga servidores públicos por suspeita de acúmulo irregular de cargos e salários

Mais Lidas

Crime aconteceu no bairro Nova Lima
Polícia
AGORA: Filho mata o próprio pai com tiro em briga no Nova Lima
Edilson foi morto a facadas
Interior
VÍDEO: Adolescente mata companheiro de trabalho a facadas em pousada de Miranda
Carro ficou marcado com os tiros
Polícia
AGORA: Atentado deixa carro crivado de balas e duas pessoas feridas na Nhanhá
A Energisa avaliará os danos internos no condomínio
Cidade
Pane elétrica em poste de luz provoca apagão e mobiliza moradores de condomínio