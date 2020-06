Jamil e “Jamilzinho” também têm prisão em nova fase da Omertà

O empresário Jamil Name e seu filho, Jamil Name Filho, o Jamilzinho, também tiveram a prisão preventiva decretada na nova fase da Operação Omertà, deflagrada nesta quinta-feira (18), em Mato Grosso do Sul.

Com o mandado, Jamil e Jamilzinho já acumulam cinco prisões preventivas. Os dois estão presos desde outubro do ano passado e vêm sofrendo derrotas, no Judiciário, em tentativas de liberdade.

Também há um pedido de prisão preventiva ao epresário Fahd Jamil Georges, o “Fuad”, que ainda não foi cumprido. Agentes estão em Ponta Porã, para localizá-lo.

