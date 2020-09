Jamil pode voltar ao MS em outubro

O empresário e pecuarista Jamil Name pode voltar ao Mato Grosso do Sul em outubro deste ano. Ele está preso na Penitenciária Federal de Mossoró – Rio Grande do Norte, desde outubro do ano passado. Jamil foi transferido para lá em outubro do ano passado.

Em decisão do juiz Walter Nunes da Silva Júnior, corregedor-judicial da Penitenciária Federal do Rio Grande do Norte, foi deferida a inclusão definitiva de Name na Penitenciária Federal em Mossoró pelo prazo de 360 dias, a contar a partir do seu ingresso no sistema penitenciário local que, segundo a decisão, corresponde ao período de 12 de outubro de 2019 até 5 de outubro de 2020.

Jamil foi preso por chefiar uma milícia responsável por diversas execuções em Mato Grosso do Sul. Além dele, seu filho, Jamil Name Filho, o Jamilzinho, também foi detido além outras pessoas que envolvem, inclusive, agentes da segurança pública que trabalhavam para o empresário.

Deixe seu Comentário

Leia Também