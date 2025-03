Jamil Name Filho, o "Jamilzinho", recorreu da sentença de primeiro grau que o condenou a pagar uma indenização milionária ao casal José Carlos de Oliveira e Andrea Flávio de Souza. O valor da causa ultrapassa R$ 5 milhões. A condenação foi proferida pelo juiz Flávio Saad Peron, da 15ª Vara Cível de Campo Grande.

A decisão judicial determinou que Jamil Name Filho e o espólio de seu pai, Jamil Name, pagassem R$ 180.000,00 para cada autor, totalizando R$ 360.000,00. Além disso, a sentença incluiu a devolução dos bens e direitos tomados pelos réus durante os atos de extorsão contra o casal.

A defesa de "Jamilzinho" argumenta que a sentença deve ser revista ou anulada, alegando que a decisão se baseou em uma ação penal ainda não transitada em julgado, e que não deveriam ser usadas provas inadmitidas.

O recurso também questiona a alegação de coação, argumentando que não há provas suficientes de que o casal tenha sido forçado a realizar os pagamentos e negócios jurídicos impugnados.

Outros pontos levantados pela defesa incluem a crítica ao uso de provas emprestadas, a alegação de que a sentença penal não tem efeito sobre o espólio de Jamil Name, que faleceu em 2021, e a contestação dos valores e bens envolvidos.

A defesa também solicita a revogação da Justiça gratuita concedida às vítimas, alegando que o casal possui patrimônio e rendimentos incompatíveis com o benefício. O processo deve ser levado ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) para julgamento.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Saiba Mais Justiça Casal que perdeu patrimônio milionário para família Name será indenizado

Reportar Erro

Saiba Mais Justiça Casal que perdeu patrimônio milionário para família Name será indenizado

Deixe seu Comentário

Leia Também