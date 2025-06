JD1TV: Bolsonaro presta depoimento ao STF; assista

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está prestando depoimento ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira (10), desde as 13h30 (horário de Mato Grosso do Sul), no âmbito do processo que investiga uma suposta tentativa de golpe para manter seu governo após o fim do mandato.

O interrogatório ocorre após a pausa na sessão do tribunal e está sendo transmitido ao vivo pela TV Justiça.

Antes de Bolsonaro, outros três réus já foram ouvidos na sessão de hoje. O almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, foi o primeiro a prestar esclarecimentos.

Na sequência, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, também depôs. Por fim, o general Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), respondeu às perguntas de seu advogado e dos ministros presentes.

Os depoimentos são conduzidos pelo relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, e posteriormente pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet. As defesas dos demais réus também têm a oportunidade de questionar os depoentes ao longo da sessão.

O ministro Luiz Fux também participou dos interrogatórios, como já havia feito na sessão de ontem. Além de Moraes, ele foi o único membro da Primeira Turma do STF a comparecer aos dois dias de oitivas e chegou a fazer perguntas aos ex-assessores de Bolsonaro, Mauro Cid e Alexandre Ramagem.

O último a ser ouvido nesta etapa será o general Walter Braga Netto, que cumpre prisão preventiva no Rio de Janeiro. Ele prestará depoimento por videoconferência, de forma virtual.

