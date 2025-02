Jerson Domingos assume gabinete de conselheiro afastado do TCE-MS

O conselheiro Osmar Domingues Jeronymo, do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), segue afastado do cargo por determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Diante disso, o presidente da Corte, Flávio Esgaib Kayatt, designou o vice-presidente, Jerson Domingos, para responder interinamente pelo gabinete a partir desta segunda-feira (3). A decisão foi oficializada na Portaria TCE/MS N. 192, publicada em edição extra do Diário Oficial do Tribunal.

Jeronymo foi afastado em 24 de outubro de 2024 no âmbito da Operação Ultima Ratio, que investiga denúncias de venda de sentenças por desembargadores do Tribunal de Justiça de MS.

Além dele, outros três conselheiros também estão afastados por determinação da Justiça, Iran Coelho das Neves, Waldir Neves Barbosa e Ronaldo Chadid. Os quatro conselheiros são investigados por suspeita de corrupção, atos contra a administração pública e outras irregularidades.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também