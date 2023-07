José Dumont é condenado por armazenar pornografia infantil

O ator José Dumont foi condenado, nesta quinta-feira (6), por armazenar fotos e vídeo contendo pornografia infantil, porém, devido sua idade, sua pena foi atenuada e ele responderá ao crime em regime aberto.

Segundo o jornal O Globo, a juíza Gisele Guida de Faria, da 1ª Vara Especializada de Crimes contra a Criança e o Adolescente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ), condenou o artista a um ano de reclusão, em regime aberto, devido a sua idade avançada.

Dumont já se encontra em prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, desde outubro do ano passado, após ser preso em flagrante em setembro do mesmo ano, após uma denúncia.

Foram encontradas mais de 240 imagens de crianças e adolescentes nos aparelhos do artista.

