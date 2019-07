Jovem é estuprada após festa e descobre crime por vídeo na internet

Rauster Campitelli, com informações do Uol

Uma jovem de 22 anos foi vítima de estupro coletivo após uma festa na região serrana do Rio de Janeiro, realizada no dia 13 de julho. Ela foi dopada durante o evento e só ficou sabendo do crime depois que uma amiga a alertou sobre o compartilhamento de um vídeo na internet. As imagens foram gravadas pelos três homens que participaram do ato.

A vítima, moradora da cidade de Cordeiro, contou que foi dopada por um conhecido durante a festa dos "Carecas" - que aconteceu na cidade vizinha de Cantagalo. Segundo a advogada da jovem, Valéria Melo, sua cliente aceitou um copo de cerveja de um conhecido e, em seguida, passou mal.

"Durante a festa, ela se aproximou para cumprimentar um colega e acabou aceitando um copo de cerveja de um segundo conhecido. Depois disso, ela começou a passar muito mal. Não conseguia ficar em pé, parecia embriaguez, mas não era. Ela comentou que queria voltar para Cordeiro. Eles ofereceram carona e, no veículo, já estava o terceiro envolvido. Ela lembra que eles chegaram a conversar, mas que depois só se recorda de ter acordado em casa", relatou a defensora.

Ainda conforme a advogada, a vítima seguiu a vida normalmente sem saber o que tinha acontecido após a festa. Porém, após alguns dias, ela foi alertada por uma amiga sobre as imagens compartilhadas na web. "Ela chegou a achar que estava sendo confundida, mas depois que percebeu que era ela, ficou bem mal. Entrou em desespero. Falou em se matar e, em seguida, registrou o caso na delegacia”.

Valéria disse ainda que a vítima está muito abalada e parou de trabalhar. "Ela está bem abalada. Ela trabalha em um comércio da família. As pessoas chegam a parar o carro na frente para olhar para dentro do estabelecimento. Ela vai precisar de ajuda psicológica", disse.

Homens se divertiram de forma bem cruel, relata advogada

"O vídeo é muito feio. Pelo rosto dos rapazes você consegue ver que eles estão se divertindo de forma bem cruel. O telefone passa de mão em mão. Dá para ver no rosto dela que ela não está bem, que ela está dopada. Cada um participou do ato de uma forma e no final filmam o rosto dela. O rosto deles também aparece no vídeo. Eles não imaginavam que ia cair na internet. Tudo foi muito cruel".

Segundo Valéria, um dos homens envolvidos no caso já prestou depoimento. Procurada, a Polícia Civil do Rio informou que o caso foi registrado como estupro coletivo e divulgação de cena de estupro.

"Diligências estão em andamento para apuração do fato", informou a polícia por meio de nota.

