Jovem que matou a namorada em 'brincadeira' some e pode ser preso na Capital

Rafael de Souza Carrelo, 22 anos, acusado de matar sua namorada, Mariana Vitória Vieira Lima, 19 anos, em uma suposta "brincadeira" ocorrida em maio de 2021, em Campo Grande, desapareceu do processo após uma sequência de recursos malsucedidos para evitar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Atualmente em liberdade, Rafael deveria ter comparecido em juízo até o quinto dia útil de dezembro, conforme determinado pela Justiça. No entanto, de acordo com documentos juntados ao processo em 13 de dezembro de 2023, o acusado não se dirigiu ao cartório para informar seu endereço e atividades. O documento também menciona tentativas infrutíferas de contato telefônico com ele.

Diante desse descumprimento, o MPMS (Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul) solicitou a intimação de Rafael e sua defesa para justificar a negligência em relação às condições impostas pelo Juízo. A não apresentação de explicações dentro do prazo estabelecido pode resultar na decretação de prisão preventiva.

A intimação, publicada no Diário Oficial de Justiça nesta sexta-feira, 15 de dezembro de 2023, estabelece um prazo de 5 dias para que a defesa apresente suas justificativas. Caso não cumpram, o MPMS tem a prerrogativa de solicitar a prisão de Rafael.

