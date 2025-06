Juiz agenda audiência de instrução e julgamento em processo envolvendo a Proteco

O juiz Ariovaldo Nantes Corrêa, da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, marcou para o dia 18 de agosto, às 14h, a audiência de instrução e julgamento do processo envolvendo a empresa Proteco Construções Ltda., de propriedade de João Alberto Krampe Amorim dos Santos e Elza Cristina Araújo dos Santos. O caso faz parte da “Operação Lama Asfáltica” e apura suposto direcionamento em licitação pública.

Segundo o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), a Proteco teria sido favorecida no processo licitatório da Concorrência Pública nº 008/2014 (processo administrativo nº 19/100.256/2014) por meio de cláusulas restritivas que limitaram a competitividade da disputa.

De acordo com o MPMS, João Alberto Krampe Amorim dos Santos comandaria um grupo criminoso responsável por crimes contra o patrimônio público do estado, contando com a participação de funcionários públicos em cargos estratégicos no Governo do Estado e na Secretaria de Obras para garantir o sucesso do esquema.

A ação aponta que a Proteco venceu várias licitações para recuperação de rodovias estaduais, mas subcontratava empresas menores para a execução das obras, com valores inferiores aos contratos firmados com o Estado, obtendo assim vantagem econômica ilícita.

Além disso, os réus teriam utilizado medições falsas para desviar dinheiro público, causando prejuízo de R$ 5.770.778,31 aos cofres estaduais. O Ministério Público requer a devolução dos valores desviados, indenização por danos morais coletivos fixada em dez vezes o valor do dano e aplicação de multa civil milionária.

O juiz determinou que as testemunhas arroladas pelas partes devem comparecer obrigatoriamente à sala física da 2ª Vara para a oitiva. Testemunhas que sejam servidores públicos serão intimadas via judicial.

A audiência será presencial, mas advogados e representantes poderão participar por videoconferência. Os réus que desejarem prestar depoimento deverão estar presentes fisicamente na audiência.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também