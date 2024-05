Juiz decreta prisão de 'Atoladinho' por dupla tentativa de homicídio na Capital

O juiz Aluizio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, determinou a prisão de Cleyton Morais dos Santos Miranda, o "Atoladinho". Miranda é acusado de envolvimento em uma dupla tentativa de homicídio a tiros ocorrida em 17 de fevereiro de 2021, na Rua Flor de Maio, no Bairro Jardim Aero Rancho.

Cleyton Miranda está 'desaparecido' do processo. Devido ao seu sumiço, foi citado por edital no Diário de Justiça, mas ainda assim não se apresentou para responder à ação penal. Em função disso, o juiz decretou sua prisão, justificando a necessidade de aplicação da lei penal, uma vez que Miranda se encontra em local incerto e não sabido.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS), Cleyton Miranda, junto com Yuri Cesar Santos Gomes, efetuou disparos de arma de fogo contra dois homens, resultando em ferimentos, mas sem mortes. O MPMS afirma que Yuri Gomes colaborou com o crime, alertando Miranda sobre a aproximação das vítimas, o que facilitou o ataque.

O MPMS ainda aponta que a motivação do crime foi vingança. Uma das vítimas teria supostamente delatado Cleyton Miranda para seus desafetos. A tentativa de homicídio não se consumou devido a circunstâncias alheias às vontades dos acusados.

