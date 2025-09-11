Juiz determina que prefeitura comprove em 45 dias promoção de odontologistas

O juiz Ariovaldo Nantes Corrêa, da 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande, estabeleceu prazo improrrogável de 45 dias para que a prefeitura da Capital comprove a execução da promoção de servidores odontologistas, conforme decisão liminar concedida em 13 de maio deste ano.

A medida, determinada em ação movida pelo Sindicato dos Odontologistas do Estado de Mato Grosso do Sul (Sioms), envolve o cumprimento da Lei Complementar Municipal nº 377/2020. O juiz fixou multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100 mil, caso a ordem não seja cumprida dentro do prazo. A intimação da prefeitura deve ser realizada de forma pessoal.

Segundo o município, foram publicados os Editais nº 01/2025-LC377 e nº 02/2025-LC377 no Diário Oficial do Município (Diogrande nº 7.991, de 16 de julho de 2025). Os editais divulgam o número de vagas disponíveis e a lista de servidores ocupantes do cargo de odontólogo que poderão concorrer ao reposicionamento de classe hierárquica, conforme o artigo 25 da Lei Complementar nº 377/2020.

A prefeitura afirmou que as providências para o cumprimento integral da decisão estão em andamento. O processo segue tramitando no judiciário.

