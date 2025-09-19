Menu
Menu Busca sexta, 19 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

Juiz Henrique Kaster é transferido para a 4ª Vara Criminal de Campo Grande

O magistrado foi removido por antiguidade e atuava na 6ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública e da Saúde Pública

19 setembro 2025 - 12h11Vinícius Santos
Dr. José Henrique Kaster - Dr. José Henrique Kaster -   (Foto: Redes Sociais)

O juiz José Henrique Kaster, que atuava na 6ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública e da Saúde Pública em Campo Grande, foi removido por antiguidade para a 4ª Vara Criminal da Capital.

A decisão foi tomada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) durante sessão administrativa que tratou de alterações na carreira da magistratura e da gestão do Judiciário estadual. Não foi informado quem assumirá a 6ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública e da Saúde Pública.

Na mesma sessão, o colegiado referendou a Resolução nº 375, de 8 de setembro de 2025, que prevê a transformação de cargos para o Núcleo de Garantias da comarca de Campo Grande e para a Secretaria do TJMS, publicada no Diário da Justiça nº 5713, de 10 de setembro de 2025.

O Órgão Especial também aprovou a atualização do Plano de Obras do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul 2024-2027, com investimentos e adequações estruturais em várias unidades do Judiciário.

Outra aprovação foi a alteração da Resolução nº 272, de 6 de maio de 1999, que regulamenta a Controladoria de Mandados e o sistema de avaliação de desempenho dos oficiais de justiça, com o objetivo de modernizar a atividade.

Por fim, o colegiado oficializou a adoção do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) como sistema oficial para gestão de documentos e processos administrativos no TJMS, regulamentando a Resolução nº 610, de 19 de março de 2025.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Carteira de trabalho digital e física
Justiça
Justiça nega vínculo empregatício de maquiadora com salão em Campo Grande
TJMS lança manual orientativo sobre cumprimento de decisões judiciais na área da saúde
Justiça
TJMS lança manual orientativo sobre cumprimento de decisões judiciais na área da saúde
Bens doados - Foto: TJMS
Justiça
TJMS realiza doação de equipamentos a entidades sociais em Mato Grosso do Sul
Ex-prefeito de Anastácio, Douglas Melo Figueiredo
Interior
TCE nega suspeição em processo de ex-prefeito de Anastácio por alegada 'inimizade pessoal'
Ministro Dias Toffoli -
Política
Toffoli rejeita habeas corpus apresentado em favor de Bolsonaro
Prisão - Foto: Ilustrativa -
Justiça
Homem é condenado a 25 anos de prisão por estuprar a sobrinha em Naviraí
Deusa da Justiça, monumento no fórum de Campo Grande -
Justiça
Homem é julgado pelo Tribunal do Júri por matar amigo a facadas em Campo Grande
Vereador Claudinho Serra
Política
STJ derruba decisão do TJMS e solta Claudinho Serra
Desembargador suspende decisão que paralisava construções no entorno do Parque do Prosa
Justiça
Desembargador suspende decisão que paralisava construções no entorno do Parque do Prosa
Motorista João Vítor Fonseca Vilela -
Justiça
Detran-GO é acionado para suspender CNH de motorista que atropelou e matou corredora

Mais Lidas

Mulheres chegaram a perder parte da roupa após o acidente
Trânsito
JD1TV: Quatro pessoas em uma moto ficam feridas em acidente na rua da Divisão
Foto: PMCG
Cidade
Teste de Alerta: Celulares de Campo Grande receberão alarme no dia 27 de setembro
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Será a última? Onda de frio retorna com mínima de até 6°C em MS
Vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Samu
Trânsito
Quarteto que estava numa moto só foi socorrido em estado grave na rua da Divisão