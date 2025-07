Juiz manda a júri homem acusado de matar "Dan Dan" no Jardim Noroeste

O juiz Aluizio Pereira dos Santos mandou a júri popular Gabriel Rondon da Silva, acusado de matar a tiros Daniel Silvestre da Cruz, 28 anos, conhecido como "Dan Dan", em Campo Grande.

O crime aconteceu na madrugada do dia 16 de julho de 2020, em um conjunto habitacional localizado na esquina da Rua Ariado com a Rua da Conquista, no bairro Jardim Noroeste.

De acordo com a denúncia, Gabriel agiu por motivo torpe, matando a vítima por vingança, pois Daniel era suspeito de ter matado um familiar dele.

A decisão de enviar o acusado a júri foi publicada no Diário de Justiça do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). A defesa informou não saber o paradeiro de Gabriel Rondon da Silva.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também