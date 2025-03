O juiz plantonista Valter Tadeu Carvalho decretou neste sábado (8) a prisão preventiva da blogueira Karoline Dias Lechuga, de 28 anos, detida no bairro Monte Castelo, em Campo Grande, sob suspeita de tráfico de drogas e receptação. A prisão aconteceu durante ação da Polícia Militar.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a abordagem foi realizada pela 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) entre a noite de quinta-feira (6) e a madrugada de sexta-feira (7).

Durante a abordagem, os policiais encontraram três tabletes de cocaína no assoalho de um veículo Volkswagen Polo, dirigido pelo companheiro de Karoline, Alyson Rodrigo Hofman Vieira, de 24 anos. Conforme a polícia, ambos teriam admitido, em entrevistas separadas, envolvimento com o tráfico de drogas.

Alyson Rodrigo Hofman Vieira também teve a prisão preventiva decretada e será transferido para uma unidade prisional. Já Karoline Dias Lechuga, apesar da decisão judicial pela prisão preventiva, teve o benefício de cumprir a pena em regime domiciliar. A defesa alegou que ela é mãe de uma criança menor de 12 anos e que o crime pelo qual é suspeita não envolveu violência ou grave ameaça.

Na decisão, o magistrado mencionou o Habeas Corpus coletivo (HC 143641) do Supremo Tribunal Federal (STF), que determina a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos.

Conforme decisão, Karoline deve utilizar tornozeleira eletrônica por 180 dias e não poderá se ausentar de sua residência, localizada no bairro Jardim Pênfigo. O Volkswagen Polo estava, no momento da abordagem, com restrição criminal, relacionado a boletim de ocorrência registrado no estado de São Paulo.

Redes Sociais - Karoline Dias Lechuga seria manicure e, nas redes sociais, costumava postar vídeos e fotos, incluindo com o carro Volkswagen Polo, em locais paradisíacos, além de exibir uma lancha, moto de alto valor e carro de marca renomada. O processo segue em andamento.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também