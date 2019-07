Juiz manda prender novamente guardas envolvidos em milícia

O juiz Waldir Marques, da 2ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS) determinou na terça-feira (30) a prisão dos guardas municipais Robert Vitor Kopetski, Rafael Antunes Vieira, e do motorista de aplicativo Flávio Narciso Morais da Cunha, envolvidos em crimes de pistolagem em Campo Grande.

A decisão atende ao recurso da procuradora de Justiça, Sara Francisco da Silva. No pedido, a procuradora sustenta que Eliane Benitez Batalha dos Santos, testemunha do processo teria sido ameaçada pelo grupo.

Eliane é esposa de Marcelo Rios, outro guarda municipal também preso por integrar o grupo criminoso. Ele está detido no presídio de Mossoró – Rio Grande do Norte.

Afastados da corporação

Robert e Rafael estão afastados da Guarda Civil Metropolitana (GCM), o secretário especial de Segurança Pública, Valério Azambuja, determinou na segunda-feira (29) a prorrogação do afastamento para ganhar mais tempo na conclusão do processo administrativo contra os servidores.

Relembre

Robert e Rafael foram presos no dia 19 de maio deste ano acusados de formarem uma milícia que detinha um armamento avaliado em R$ 500 mil, mas foram soltos no dia 31 do mesmo mês e presos hoje.

