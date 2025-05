Juiz mantém presos quatro homens acusados de assassinar e queimar corpo na Capital

Em decisão recente, o juiz Aluizio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, manteve a prisão de quatro homens acusados de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Continuam presos, Mauricio de Castro Velasquez, João Vitor Pereira Ribeiro, Gabriel Morinigo Coutinho e Ronaldo da Silva Santos.

Eles são acusados de matar Emílio Vilalba. A vítima foi asfixiada, enterrada em uma cova rasa e teve o corpo queimado nos fundos de uma residência. O crime foi descoberto na manhã do dia 11 de fevereiro deste ano, quando a polícia encontrou o corpo.

No mesmo dia, equipes policiais iniciaram diligências e prenderam os quatro suspeitos. Desde então, todos seguem presos de forma preventiva. Na decisão, o magistrado explicou que não há qualquer fato novo que justifique a liberdade dos acusados. Segundo ele, o processo está em andamento regular, mesmo com algumas dificuldades naturais, e não há indícios de abandono ou demora injustificada.

O juiz destacou que as prisões têm fundamento legal, tanto no flagrante quanto na decisão que manteve a prisão preventiva, e que os motivos continuam válidos. Ele também argumentou que crimes como homicídio não podem ser comparados a outros de menor gravidade, como furto ou porte de arma, na análise de pedidos de liberdade provisória.

A audiência para ouvir testemunhas e interrogar os réus está marcada para o dia 23 de junho, às 14h45. O processo segue em tramitação, com todos os acusados presos.

