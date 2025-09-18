Menu
Justiça

Juiz nega liberdade a acusado de matar mulher a facadas no Los Angeles

Justiça indefere pedidos de liberdade e absolvição de acusado de assassinato em Campo Grande

18 setembro 2025 - 11h55Vinícius Santos
Elizangela Arce Correa não sobreviveu ao ataqueElizangela Arce Correa não sobreviveu ao ataque   (Reprodução/Facebook)

O juiz Carlos Alberto Garcete negou a liberdade de Diego Barbosa Freitas, acusado de matar a facadas Elizangela Arce Correa, de 44 anos, e de tentar matar Valdeci Soares Santana. O crime ocorreu em 29 de setembro de 2024, no bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande.

A decisão do magistrado segue o parecer do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, que ressaltou a gravidade do delito e a necessidade de manter o acusado preso para garantir a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. Segundo a promotora Livia Carla Guadanhim Bariani, Diego poderia tentar se evadir ou cometer novos atos de violência caso permanecesse em liberdade.

A defesa do acusado solicitou que ele permanecesse detido em Paranatinga (MT), alegando risco à vida, mas o MPMS contestou, apontando falta de comprovação concreta do perigo e risco de atrasos nos atos processuais se ele fosse mantido fora de Campo Grande.

Diego também pediu absolvição sumária, alegando ausência de provas, mas o juiz indeferiu o pedido, afirmando que os indícios de autoria e materialidade estão presentes nos autos e que a absolvição requer maior instrução probatória.

O magistrado destacou que a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, conforme prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Outros envolvidos no caso

Edmar Macedo Cardoso recorreu ao Tribunal de Justiça para evitar ir a júri, mantendo seu processo separado. Arlindo Francisco Natalino Junior, acusado de auxiliar no assassinato, foi absolvido e já está em liberdade. Diego é apontado como autor das facadas contra Elizangela e Valdeci, e com sua prisão, o processo seguirá na Justiça de Campo Grande.

