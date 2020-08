Juiz nega pedido e mantém Bruno na cadeia

O pedido de revogação da prisão preventiva, feito pela defesa de Bruno Cezar de Carvalho de Oliveira, que assassinou o moto entregador Emerson Salles da Silva foi negado pelo juiz Aluizio Pereira dos Santos, da 2º Vara do Tribunal do Juri.

A defesa de Bruno alegou em seu pedido de revogação , que diferente do que foi fundamentada a prisão do autor, ele não teria fugido após o crime, que agiu sob legítima defesa e colaborou com as investigações ao se entregar a polícia, além de possuir bons antecedentes e ter moradia fixa.

Em sua decisão, o juiz afirmou que a prisão de Bruno se dá pelos indícios de autoria do crime e pelo perigo do réu ficar solto.

Além disso, o juiz lembra que após tirar a vida da vítima disparando contra ele diversas vezes, ainda se aproximou de Emerson para acertar um tiro diretamente na cabeça, o que caracteriza “uma aparente execução” e fugiu do local do crime. “Mesmo que tenha comparecido à autoridade policial após cinco dias, após sair do estado de flagrante”.

Conforme a decisão que negou o pedido de revogação da prisão, o autor teve a oportunidade de não desferir os disparos na vítima. “Uma vez que conforme o depoimento colhido, a discussão dos dois já havia se encerrado, tendo Emerson se encaminhado para o poste, e Bruno para a sua moto, mas mesmo assim, não se conteve e foi pegar sua arma e efetuou na vítima uma sequência de disparos”.

Uma testemunha ainda confirma nos autos que Bruno atirou em Emerson e enquanto a vítima ainda estava viva, um funcionário da lanchonete pediu que ele não atirasse mais, mesmo assim Bruno completou o assassinato.

De acordo com interrogatório de uma testemunha à polícia, Bruno havia adquirido a arma há cinco meses, e no dia do crime, antes da vítima chegar ao local, o suspeito já demonstrava interesse em confrontar Emerson e chegou a dizer “É bom que ele não apareça aqui hoje”.

Com o depoimento e com os fatos registrados em vídeo, além do agravo, de substancias entorpecentes apreendidas, o juiz decidiu por não acolher o argumento de que Bruno agiu em legítima defesa, e considerou irrelevantes as condições pessoais dele, apresentadas pela defesa, mantendo a prisão preventiva do autor.

Crime

Na quinta-feira (13), de agosto, Bruno Cezar e Emerson Salles tiveram uma discussão na lanchonete para qual trabalhavam de moto entregador na Avenida Mato Grosso, entre as ruas 13 de maio e Rui Barbosa.

De acordo com o delegado da 1ª DP, Bruno teria mostrado o revolver para Emerson, o que fez a vítima recuar, de início. Porém Emerson foi novamente para cima de Bruno, então o autor correu, sacou um revólver de cor prata e efetuou três disparos contra a vítima, que atingiram um na região da nádega, e outro no lado direito da cabeça.

Emerson foi levado em estado grave pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa, onde não resistiu aos ferimentos.

Deixe seu Comentário

Leia Também